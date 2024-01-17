Advertisement

لبنان

إليكم بالصورة... "الحزب" قصف موقعاً إسرائيليّاً بصواريخ ثقيلة

Lebanon 24
17-01-2024 | 08:07
A-
A+
Doc-P-1153641-638411010078980054.jpg
Doc-P-1153641-638411010078980054.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ "حزب الله" استهدف محيط موقع رويسات العلم الإسرائيليّ بصواريخ "بركان".
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"حزب الله": استهدفنا ‌‏‌‏‌‌‌انتشاراً ‏لجنود العدوّ الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ بركان وأصيب اصابة مباشرة ‏
lebanon 24
17/01/2024 17:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": "حزب الله" يستهدف محيط موقع رويسات العلم بصواريخ "بركان"
lebanon 24
17/01/2024 17:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بـ"البركان".. "حزب الله" يدكّ موقعاً إسرائيلياً عند الحدود
lebanon 24
17/01/2024 17:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": إستهدفنا ‌‏تجمعاً ‏لجنود العدوّ الإسرائيلي في محيط موقع المالكية بصاروخ "بركان" وتم إصابته إصابة مباشرة
lebanon 24
17/01/2024 17:20:40 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الله

بركان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:21 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-01-17
10:06 | 2024-01-17
10:00 | 2024-01-17
10:00 | 2024-01-17
09:52 | 2024-01-17
09:51 | 2024-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24