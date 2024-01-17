قائد الجيش استقبل المطران أنطونيوس سعد

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة متروبوليت أبرشية بصرى وحوران وجبل العرب للروم الأرثوذكس المطران أنطونيوس سعد.وقدم سعد تعازيه لقائد الجيش بوفاة والدته، كما تناول البحث شؤونًا مختلفة.