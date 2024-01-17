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لبنان

بو حبيب: معالجة أزمة النزوح السوري في لبنان من أولويات الحكومة

Lebanon 24
17-01-2024 | 08:34
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 استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا. 

وأكد بو حبيب في خلال اللقاء انه "رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة، تبقى معالجة أزمة النزوح السوري في لبنان من أولويات الحكومة اللبنانية. لذلك نطلب من المجتمع الدولي تكثيف الجهود الديبلوماسية والسياسية لضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى سوريا".
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وقال: "لن تنعم منطقة الشرق الأوسط بالأمن والاستقرار إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية، فالسلام الحقيقي او المستدام يكمن في تحقيق السلام في فلسطين".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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