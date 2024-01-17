لبنان يُحقّق أوّل نقطة في كأس آسيا.. تعادل مع الصين ومباراته المقبلة مهمّة للتأهّل

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تعادل منتخبا لبنان والصين سلبيا على ملعب الثمامة في الدوحة، الأربعاء، في مستهل الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس آسيا.ورفع المنتخب الصيني رصيده إلى نقطتين، بعد تعادل سلبي آخر في المباراة الأولى ضد طاجيكستان، في حين حصد لبنان نقطته الأولى بعد الخسارة أمام قطر 0-3 في افتتاح البطولة.وينهي منتخب لبنان دور المجموعات بلقاء طاجيكستان، الإثنين، في حين تلتقي الصين قطر الدولة المضيفة في التوقيت ذاته.ودخل المنتخب اللبناني المباراة بهدف محو الخسارة أمام قطر في المباراة الافتتاحية للبطولة القارية، وإنعاش آماله في بلوغ الدور الثاني.إلا أن العقم الهجومي في المنتخب اللبناني حال دون تحقيقه نتيجة إيجابية، رغم الفرص العديدة التي سنحت له لا سيما في الشوط الأول، وباتت حظوظه تتوقف من خلال الفوز في مباراته الأخيرة. (سكاي نيوز عربية)