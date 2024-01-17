الجيش: تمديد العمل ببطاقات تسهيل المرور

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:



يمدد العمل ببطاقات تسهيل المرور الصادرة عن قيادة الجيش خلال العام 2023 لغاية 31/ 12/ 2024 ضمنًا.

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