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لبنان

الجيش: تمديد العمل ببطاقات تسهيل المرور

Lebanon 24
17-01-2024 | 09:28
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

يمدد العمل ببطاقات تسهيل المرور الصادرة عن قيادة الجيش خلال العام 2023 لغاية 31/ 12/ 2024 ضمنًا.
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