المفتي دريان التقى والوفد المرافق وزير الاوقاف القطرية ودعاه لزيارة لبنان

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التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والوفد المرافق في الدوحة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر غانم بن شاهين الغانم ومديرين من وزارة الأوقاف القطرية، وتم التداول في الشؤون الإسلامية وتوطيد العلاقة بين دار الفتوى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر وتعزيز التواصل بينهما.وأكد الوزير الغانم "حرص قطر على التعاون مع دار الفتوى لدورها الإسلامي الوطني والعربي، وما تقوم به لتطوير عملها على الصعد كافة"، واعدا المفتي دريان "بالخير".من جهته، نوه المفتي دريان بدعم ومساعدة قطر أميرا وحكومة وشعبا مع دار الفتوى بجهازها الديني والإداري وبخاصة التعاون المثمر مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر، وأبدى شكره وتقديره لوقوف قطر الى جانب إخوانهم في لبنان الذين يكنون لهم كل المحبة والوفاء والاحترام والتقدير".ووجه المفتي دريان للوزير غانم دعوة رسمية لزيارة لبنان في أقرب فرصة ممكنة.وتم التأكيد في خلال اللقاء بين الطرفين على التعاون والاتفاق للعمل سويا ضمن برنامج ورؤية مشتركة في تنفيذ العديد من المشاريع في لبنان وفي مقدمها المساعدة في إتمام مشروع بناء مسجد الإمام الشافعي وتجديد المنحة التي تقدمها وزارة الأوقاف القطرية بدعم رواتب موظفي الأوقاف في بيروت والمناطق اللبنانية من أئمة وخطباء المساجد والمدرسين والعاملين في الشؤون الدينية والإدارية تعزيزا للجهاز الديني ليستمر في دوره الإسلامي والمجتمعي، بالإضافة الى التأمين الصحي لهم".