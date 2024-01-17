غوتيريش يُحذّر من أيّ مواجهة بين لبنان وإسرائيل: ستكون كارثيّة

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أنّ أيّ "مواجهة شاملة" بين لبنان وإسرائيل ستكون "كارثية تماما".



وأكد غوتيريش في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري دعوته إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في غزة. (سكاي نيوز)

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