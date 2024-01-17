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لبنان

مولوي وصل إلى قطر

Lebanon 24
17-01-2024 | 09:51
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وصل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الى قطر، تلبية لدعوة نظيره القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وكان في استقباله مدير عام الجوازات اللواء محمد احمد العتيق الدوسري والقنصل اللبناني في الدوحة شانت فرتنيان وطاقم السفارة، على ان يشارك غدا في حفل تخرج الدفعة السادسة من الطلبة المرشحين بأكاديمية الشرطة بدولة قطر بمشاركة عدد من وزراء الداخلية العرب، كما سيعقد الوزير مولوي خلال الزيارة سلسلة لقاءات مع مسؤولين قطريين.
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