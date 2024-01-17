بخاري التقى السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو

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استقبل سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في دارته في اليرزة رئيس "لجنة الحوار المسيحي - الاسلامي في مجلس كنائس الشرق الاوسط" المطران شارل مراد، الذي سلمه دعوة لحضور احتفال وثيقة الاخوة الانسانية الذي سيقام في 3 شباط المقبل.كما استقبل عضو "كتلة الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط وبحث معه شؤونا عامة.واستقبل بخاري رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ومن ثم السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو.