Advertisement

لبنان

بخاري التقى السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو

Lebanon 24
17-01-2024 | 09:51
A-
A+
Doc-P-1153673-638411074114213755.jpg
Doc-P-1153673-638411074114213755.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في دارته في اليرزة رئيس "لجنة الحوار المسيحي - الاسلامي في مجلس كنائس الشرق الاوسط" المطران شارل مراد، الذي سلمه دعوة لحضور احتفال وثيقة الاخوة الانسانية الذي سيقام في 3 شباط المقبل. 
Advertisement

 كما استقبل عضو "كتلة الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط وبحث معه شؤونا عامة. 

واستقبل بخاري رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ومن ثم السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:21 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-01-17
12:00 | 2024-01-17
11:52 | 2024-01-17
11:49 | 2024-01-17
11:35 | 2024-01-17
11:28 | 2024-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24