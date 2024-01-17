غارة إسرائيليّة في الجنوب.. سيارات الإسعاف توجّهت إلى المكان المُستهدف وهذه حصيلة الإصابات

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الإسرائيليّ أغار على سهل بلدة القليلة.

وتوجّهت سيارات إسعاف الدفاع المدني إلى المكان المُستهدف، وهناك معلومات عن إستشهاد شخص، وإصابة إثنين آخرين.