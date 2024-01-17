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لبنان

غارة إسرائيليّة في الجنوب.. سيارات الإسعاف توجّهت إلى المكان المُستهدف وهذه حصيلة الإصابات

Lebanon 24
17-01-2024 | 09:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الإسرائيليّ أغار على سهل بلدة القليلة.
 
 
وتوجّهت سيارات إسعاف الدفاع المدني إلى المكان المُستهدف، وهناك معلومات عن إستشهاد شخص، وإصابة إثنين آخرين.
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