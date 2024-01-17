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لبنان

مؤشرات إيجابية بشأن النفايات في صيدا وضواحيها

Lebanon 24
17-01-2024 | 10:24
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 أكد النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان، أن "اللقاء بين رؤساء إتحاد بلديات صيدا - الزهراني وبين وزير الداخلية في حضور محافظ الجنوب منصور ضو، مؤشر إيجابي على إتمام ملف النفايات في مدينة صيدا، وإنجاز مناقصة جمع النفايات، خصوصا بعد أن تم وضع دفتر شروط جديد تمت الموافقة عليه".
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وأكد "وجوب الإسراع في تنفيذ ما تم الإتفاق عليه في مجلس الوزراء من تكليف مجلس الإنماء والإعمار بالتعاقد مع شركة جمع النفايات، من أجل البدء السريع بعمليات الجمع بشكل كامل ومكثف من مدينة صيدا وضواحيها وإتحادها بانتظار إتمام وإنجاز معاملات المناقصة". 

ولفت الى أن "إزالة النفايات من شوارع المدينة وجمعها بطريقة فعّالة وشاملة، إضافة إلى كنس وتنظيف الشوارع، سيكونان المرحلة الأولى المطلوبة من أجل إيجاد صيغة نهائية وبيئية سليمة لموضوع النفايات التي تعاني منه مدينة صيدا وإتحادها ومنطقتها والتي دفع الأهالي ثمنه بيئيا وصحيا وتجاريا".

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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