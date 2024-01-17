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لبنان

البيسري استقبل مدير المخابرات القبرصي

Lebanon 24
17-01-2024 | 10:36
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استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه مدير جهاز المخابرات القبرصي  Tasos Tzionis يرافقه مستشار الأمن القومي.

وجرى التداول بملف الحدود البحرية والهجرة غير الشرعية المنطلقة من الشواطئ اللبنانية.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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