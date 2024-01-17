البيسري استقبل مدير المخابرات القبرصي

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه مدير جهاز المخابرات القبرصي Tasos Tzionis يرافقه مستشار الأمن القومي.



وجرى التداول بملف الحدود البحرية والهجرة غير الشرعية المنطلقة من الشواطئ اللبنانية.

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