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لبنان

سماع دوي إنفجار في النبطية... هذه طبيعته

Lebanon 24
17-01-2024 | 10:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دويّ الإنفجار الذي سُمع في النبطية، ناتج عن غارة إسرائيليّة عنيفة على راشيا الفخار.
 
 
 
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