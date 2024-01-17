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لبنان

تعرضت للانزلاقات بفعل غزارة الأمطار .. طريق خربة بسري - جزين مهددة بالانهيار

Lebanon 24
17-01-2024 | 10:47
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أجرى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، بناء على افادة مختار خربة بسري في اقليم الخروب شفيق عيد، اتصالا هاتفيا بوزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير.
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 وأطلعهما على وضع طريق خربة بسري - دير المخلص التي تربط قضاءي الشوف وجزين، والتي تعرضت للانزلاقات بفعل غزارة الأمطار والسيول الاخيرة، وأصبحت مهددة بالإنهيار الى مجرى نهر بسري، مما يهدد جميع السيارات والحافلات المدرسية العابرة عليها.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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