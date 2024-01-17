من جنوب لبنان.. "القسام" تقصف إسرائيل بـ 20 صاروخاً

تبنت "كتائب القسام" مسؤولية إطلاق 20 صاروخاً من جنوب لبنان نحو الجليل الغربي.



وجاء في البيان: "كتائب القسا.م تقصف ثكنة "ليمان" العسكرية في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقةٍ صاروخيةٍ من 20 صاروخاً إنطلاقاً من جنوب لبنان في سياق الرد على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم بالضاحية الجنوبية في لبنان".

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