16
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
8
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"لفتة تجاه كبارنا"... المكاري كرم الفنانة سعاد الهاشم
Lebanon 24
17-01-2024
|
10:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
كرم وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري الفنانة سعاد الهاشم، حيث زارها ظهر اليوم في منزلها الكائن في منطقة فرن الشباك، وقدم لها درعا تقديرية.
وبعد تسليم المكرمة الدرع التقديرية وأخذ الصور التذكارية، قال المكاري: "زيارتنا اليوم الى منزل الفنانة الكبيرة سعاد الهاشم أطال الله بعمرها، من أجل أن نتكرم بتكريمها، فلفتة التكريم تجاه كبارنا ومبدعينا، الذين أغنوا شاشاتنا واعلامنا بأبهى صور الفن والابداع واجب أخلاقي ووطني علينا. فهؤلاء لم يتركوا في ذاكرتنا الوطنية الا المحبة والفرح، لقد رفعوا اسم لبنان عاليا حتى كان النموذج الذي كانت تتشبه به كل دول المنطقة وتريد أن تحذو حذوه، هؤلاء الذين أعطوا ونشروا صورة جميلة رائعة عن لبنان الثقافة والفن والابداع في كل أنحاء العالم وحق علينا أن نكرمهم أفضل تكريم".
Advertisement
اضاف: "هذه اللفتة تجاه أسماء عاشت وتعيش في ذاكرتنا ووجداننا الوطني هي أقل ما يكون من تعبير عن الوفاء والتقدير تجاه ما قدموه للوطن".
وختم: "تلفزيون لبنان سيعد سلسلة برامج تسلط الضوء على فنانينا ومبدعينا الكبار وإرثنا الذي نتغنى به".
من جهتها، قالت الهاشم: "هذه المبادرة غالية جدا بالنسبة إلي، وهي بمثابة حلم، أن يتم تكريمي بعد هذا العمر من حكومة بلدي ومن معالي وزير الاعلام الراقي واللائق الاستاذ زياد المكاري الذي أتوجه له بخالص شكري على هذه الالتفاتة الطيبة التي أسعدتني كثيرا، وزرعت بي الأمل بأن لبنان سيبقى الاجمل والافضل بوجود مسؤولين وشخصيات تقدر العطاء وتعمل له".
المصدر:
الوكالة الوطنية
لبنان
فنون ومشاهير
أفراح ومناسبات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رؤوس بشرية على مأدبة طعام.. نانسي عجرم مُتهمة بالماسونية وتتعرّض لهجوم عنيف شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رؤوس بشرية على مأدبة طعام.. نانسي عجرم مُتهمة بالماسونية وتتعرّض لهجوم عنيف شاهدوا الفيديو
03:27 | 2024-01-17
17/01/2024 03:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جنون "الطقس".. استقرار جوي في لبنان ولكن استعدوا للمنخفضات والموجات الباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد جنون "الطقس".. استقرار جوي في لبنان ولكن استعدوا للمنخفضات والموجات الباردة في هذا الموعد
01:21 | 2024-01-17
17/01/2024 01:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. مذيعة الـ LBCI ووصيفة ملكة جمال لبنان تحتفل بعيدها بأجواء فخمة (صور)
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. مذيعة الـ LBCI ووصيفة ملكة جمال لبنان تحتفل بعيدها بأجواء فخمة (صور)
04:28 | 2024-01-17
17/01/2024 04:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لا زيادة على الرواتب
Lebanon 24
لا زيادة على الرواتب
17:00 | 2024-01-16
16/01/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الكاميرا فضحت النائبة... ما فعلته داخل متجر مشهور غير مقبول إليكم هذا الفيديو!
Lebanon 24
الكاميرا فضحت النائبة... ما فعلته داخل متجر مشهور غير مقبول إليكم هذا الفيديو!
07:15 | 2024-01-17
17/01/2024 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:45 | 2024-01-17
موقف حاسم من مفتي الجمهورية
16:24 | 2024-01-17
بوحبيب: الحرب على لبنان لن تكون سهلة بالنسبة لإسرائيل
16:20 | 2024-01-17
رقم يكشف ما صرفهُ اللبنانيون على السوريين "كهربائياً".. التكلفة باهظة!
16:03 | 2024-01-17
هذه آخر أجواء الحراك السعودي بشأن ملف "الرئاسة"
15:54 | 2024-01-17
ماذا سيفعل بري قريباً؟
15:29 | 2024-01-17
هاجمَ زوجته في مدينة لبنانية.. حادثة مروعة وسط الطريق!
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
17/01/2024 23:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
17/01/2024 23:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
17/01/2024 23:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24