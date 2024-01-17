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لبنان

"لفتة تجاه كبارنا"... المكاري كرم الفنانة سعاد الهاشم

Lebanon 24
17-01-2024 | 10:51
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كرم وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري الفنانة سعاد الهاشم، حيث زارها ظهر اليوم في منزلها الكائن في منطقة فرن الشباك، وقدم لها درعا تقديرية.

وبعد تسليم المكرمة الدرع التقديرية وأخذ الصور التذكارية، قال المكاري: "زيارتنا اليوم الى منزل الفنانة الكبيرة سعاد الهاشم أطال الله بعمرها، من أجل أن نتكرم بتكريمها، فلفتة التكريم تجاه كبارنا ومبدعينا، الذين أغنوا شاشاتنا واعلامنا بأبهى صور الفن والابداع واجب أخلاقي ووطني علينا. فهؤلاء لم يتركوا في ذاكرتنا الوطنية الا المحبة والفرح، لقد رفعوا اسم لبنان عاليا حتى كان النموذج الذي كانت تتشبه به كل دول المنطقة وتريد أن تحذو حذوه، هؤلاء الذين أعطوا ونشروا صورة جميلة رائعة عن لبنان الثقافة والفن والابداع في كل أنحاء العالم وحق علينا أن نكرمهم أفضل تكريم".
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اضاف: "هذه اللفتة تجاه أسماء عاشت وتعيش في ذاكرتنا ووجداننا الوطني هي أقل ما يكون من تعبير عن الوفاء والتقدير تجاه ما قدموه للوطن".
 
وختم: "تلفزيون لبنان سيعد سلسلة برامج تسلط الضوء على فنانينا ومبدعينا الكبار وإرثنا الذي نتغنى به".
 
من جهتها، قالت الهاشم: "هذه المبادرة غالية جدا بالنسبة إلي، وهي بمثابة حلم، أن يتم تكريمي بعد هذا العمر من حكومة بلدي ومن معالي وزير الاعلام الراقي واللائق الاستاذ زياد المكاري الذي أتوجه له بخالص شكري على هذه الالتفاتة الطيبة التي أسعدتني كثيرا، وزرعت بي الأمل بأن لبنان سيبقى الاجمل والافضل بوجود مسؤولين وشخصيات تقدر العطاء وتعمل له".
 
المصدر: الوكالة الوطنية

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