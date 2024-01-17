16
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
8
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد مطالبته بـ650$ كحدّ أدنى للعيش.. نقابة المالكين ترد على الاتحاد الوطني للنقابات
Lebanon 24
17-01-2024
|
10:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
علقت نقابة المالكين على بيان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين وقالت في بيان: "لا نفهم كنقابة للمالكين مواقف هذا الاتحاد ورئيسه الذي يعتمد معايير متضاربة ومتناقضة في مقاربة الشؤون المالية والاقتصادية، فكيف لهذا الاتحاد أن يدفع بدلات إيجار مقره في المصيطبه وفق القانون القديم للإيجارات ويعارض صدور قانون جديد ينصف المالكين بعد 40 سنة من الظلم، ثم يطالب من جهة أخرى بمبلغ 650 دولارا كحد أدنى شهريا للدخل؟".
Advertisement
اضافت: "مع كامل احترامنا، هل يستحق فقط العمال أن يعيشوا حياة كريمة ولا يستحقها المالكون؟ إذا كان مبلغ 650 دولارا هو الحد الأدنى للعيش بكرامة وفق بيان الاتحاد، فماذا يسمي أعضاء الاتحاد نفسه حياة المالكين الذين يتقاضون 2 أو 3 دولارات في الشهر؟ هذا اللامنطق لا يبني دولة، ولا يبشر بالخير. ونطلب منه بدلا من التنظير في الحد الأدنى للأجور، أن يبحث هو نفسه عن الحد الأدنى من المعايير العلمية لكي يستند إليها في مواقفه".
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (Fenasol) قد توجه "إلى الهيئات الاقتصادية ووزارة العمل وإلى أعضاء لجنة المؤشر للفت انتباههم إلى أنه لم يعد بالإمكان الاستمرار بهذا الوضع الإقتصادي السيئ الذي ينحدر كل يوم الى الأسفل في حياتنا ولقمة عيش الفقراء ونطالبهم بإقرار تصحيح الأجور على أن يحافظ على القوة الشرائية لها على ألا يقل عن مبلغ 650$ حدًّا أدنى للعيش بكرامة ، وهذا ما كنا نطالب به منذ زمن ، وحتى يتمكن أيضاً الضمان الإجتماعي من تقديماته للمضمونين وذلك بعد رفع الإشتراكات المتوجبة عن زيادة الأجور" .
وأكد الاتحاد مطالبته بـ "إعادة البحث والحوار في موضوع السكن والإسكان وبخاصة قانون الإيجارات السكني وغير السكني، وذلك لحل المعضلة الاجتماعية الإنسانية في لبنان".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رؤوس بشرية على مأدبة طعام.. نانسي عجرم مُتهمة بالماسونية وتتعرّض لهجوم عنيف شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رؤوس بشرية على مأدبة طعام.. نانسي عجرم مُتهمة بالماسونية وتتعرّض لهجوم عنيف شاهدوا الفيديو
03:27 | 2024-01-17
17/01/2024 03:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جنون "الطقس".. استقرار جوي في لبنان ولكن استعدوا للمنخفضات والموجات الباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد جنون "الطقس".. استقرار جوي في لبنان ولكن استعدوا للمنخفضات والموجات الباردة في هذا الموعد
01:21 | 2024-01-17
17/01/2024 01:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. مذيعة الـ LBCI ووصيفة ملكة جمال لبنان تحتفل بعيدها بأجواء فخمة (صور)
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. مذيعة الـ LBCI ووصيفة ملكة جمال لبنان تحتفل بعيدها بأجواء فخمة (صور)
04:28 | 2024-01-17
17/01/2024 04:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لا زيادة على الرواتب
Lebanon 24
لا زيادة على الرواتب
17:00 | 2024-01-16
16/01/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الكاميرا فضحت النائبة... ما فعلته داخل متجر مشهور غير مقبول إليكم هذا الفيديو!
Lebanon 24
الكاميرا فضحت النائبة... ما فعلته داخل متجر مشهور غير مقبول إليكم هذا الفيديو!
07:15 | 2024-01-17
17/01/2024 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:45 | 2024-01-17
موقف حاسم من مفتي الجمهورية
16:24 | 2024-01-17
بوحبيب: الحرب على لبنان لن تكون سهلة بالنسبة لإسرائيل
16:20 | 2024-01-17
رقم يكشف ما صرفهُ اللبنانيون على السوريين "كهربائياً".. التكلفة باهظة!
16:03 | 2024-01-17
هذه آخر أجواء الحراك السعودي بشأن ملف "الرئاسة"
15:54 | 2024-01-17
ماذا سيفعل بري قريباً؟
15:29 | 2024-01-17
هاجمَ زوجته في مدينة لبنانية.. حادثة مروعة وسط الطريق!
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
17/01/2024 23:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
17/01/2024 23:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
17/01/2024 23:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24