صوت إنفجار يهزّ صور قبل قليل.. إليكم ما جرى!

أفادت مصادر ميدانية في الجنوب عن سماع دويّ إنفجار قويّ في أرجاء مدينة صور، قرابة الساعة الـ6 مساء اليوم.



Advertisement وبحسب المعلومات، فإنّ العدو الإسرائيليّ نفذ غارة جديدة استهدفت سهل بلدة القليلة الذي سبق أن قصفه، عصر اليوم، بواسطة سلاح الجو. وبحسب المعلومات، فإنّ العدو الإسرائيليّ نفذ غارة جديدة استهدفت سهل بلدة القليلة الذي سبق أن قصفه، عصر اليوم، بواسطة سلاح الجو.



وكانت الغارة الأولى أسفرت عن سقوط شهيد وعددٍ من الجرحى، وقد وُجّهت نداءات عاجلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي للتبرع بالدّم للمصابين في المستشفى اللبناني الإيطالي بمدينة صور.