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لبنان

صوت إنفجار يهزّ صور قبل قليل.. إليكم ما جرى!

Lebanon 24
17-01-2024 | 11:12
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أفادت مصادر ميدانية في الجنوب عن سماع دويّ إنفجار قويّ في أرجاء مدينة صور، قرابة الساعة الـ6 مساء اليوم.

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وبحسب المعلومات، فإنّ العدو الإسرائيليّ نفذ غارة جديدة استهدفت سهل بلدة القليلة الذي سبق أن قصفه، عصر اليوم، بواسطة سلاح الجو.

وكانت الغارة الأولى أسفرت عن سقوط شهيد وعددٍ من الجرحى، وقد وُجّهت نداءات عاجلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي للتبرع بالدّم للمصابين في المستشفى اللبناني الإيطالي بمدينة صور. 

في غضون ذلك، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن طائرة مُعادية تحلق فوق منطقة صور لاسيما فوق المدينة، موضحة أن صوت تلك الطائرة يُسمع بشكلٍ واضح.

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