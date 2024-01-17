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لبنان

قائد الجيش استقبل السفيرة الأميركية

Lebanon 24
17-01-2024 | 11:25
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، في زيارة تعارف لمناسبة توليها مهمتها.
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لبنان

جوزاف عون

ليزا جونسون

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