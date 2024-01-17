رسائل مُرعبة تصلُ لإسرائيليين من "حزب الله".. ماذا تضمّنت؟

تلقى عدد من الإسرائيليين في شمال فلسطين المحتلة، رسائل على "الواتساب" و"التلغرام" من أرقام غير معروفة، قيلَ إنها من "حزب الله"، وذلك وفق ما ذكرت قناة "الميادين".

وتحتوي الرسائل على فيلم دعائي يظهر مشاهد سقوط الصواريخ وحرائق وكتابات مفادها: "هل تريدون عودة الحرب؟ إذا حدثت، فلن يكون لديكم مكان تعودون إليه".