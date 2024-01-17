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لبنان

ارتقى في جنوب لبنان.. "القسام" تنعى شهيداً جديداً لها

Lebanon 24
17-01-2024 | 12:22
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أعلنت "كتائب القسام - فرع لبنان"، استشهاد أحد عناصرها ويدعى وليد أحمد حسنين، اليوم الأربعاء، في جنوب لبنان.
 
 
وفي بيانها، قالت "القسام": "بمزيدٍ من الفخر والاعتزاز، تزفُّ حركة المقاومة الاسلامية - حماس الشهيد القسامي المجاهد وليد أحمد حسنين من مخيم المية ومية – صيدا جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا مساء الأربعاء 17 كانون الثاني 2024م، 5 رجب 1445هـ، في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى".
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وكانت "القسام" أعلنت، اليوم، قصفها ثكنة ليمان العسكرية الإسرائيلية في الجليل الغربي شمال الأراضي المحتلة بـ20 صاروخاً.
 
وقالت الكتائب إن "الصواريخ انطلقت من جنوب لبنان، في سياق الرد على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم بالضاحية الجنوبية في لبنان"، في إشارة إلى عملية إغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري ورفاقه.
 
 
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