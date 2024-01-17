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لبنان
الأبيض: وزارة الصحة تقوم بواجبها في تغطية الجرحى في الجنوب
Lebanon 24
17-01-2024
|
13:01
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التقى وزير الصحة العامة فراس الأبيض، اليوم، في صور، عدداً من مدراء المستشفيات الخاصة والحكومية في محافظة الجنوب، وذلك في مقر "وحدة ادارة الكوارث" في اتحاد بلديات قضاء صور، بحضور رئيس الاتحاد المهندس حسن دبوق ورئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال ومدير وحدة ادارة الكوارث مرتضى مهنا .
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وجرى البحث حول احتياجات المستشفيات وما تقوم به الهيئات الطبية لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية، وأكد الابيض أن "الوزارة تقوم بواجبها في تغطية الجرحى الذين يعالجون في المستشفيات"، مشيرا الى "اننا نعمل على تغطية الاستشفاء للنازحين".
وفي رد على سؤال قال دبوق: "نأمل من الوزير ايلاء موضوع الاستشفاء والطبابة للنازحين لأن المعاناة في هذا الشأن كبيرة جدا" .
بعدها جرى نقاش مع مدراء المستشفيات حول تطبيق خطة الطوارىء التي وضعتها الحكومة. كما كانت مداخلات لمدير مستشفى حيرام الدكتور حسن عيديبي ومدير مستشفى جبل عامل الدكتور وائل مروة اللذين شرحا تفاصيل ما تقدمه المستشفيات للنازحين من خدمات صحية وطبية، لينتقل بعدها الابيض والوفد المرافق في جولة على مركز "جمعية الرسالة الإسعاف الصحي" في مدينة صور، حيث استمع من مفوض الدفاع المدني ربيع عيسى لشرح مفصل عن عمليات الاغاثة التي تقوم بها فرق الإسعاف والانقاذ والاطفاء في الجمعية.
بدوره، نوه الأبيض بدور المتطوعين "الذين يقفون الى جانب اهلهم ومساندتهم في هذه الظروف التي نمر بها". ثم انتقل الابيض الى مركز الصليب الاحمر اللبناني في صور واستمع الى شرح عن عمل فرق الإسعاف، مختتما جولته في مركز الدفاع المدني اللبناني حيث التقى رؤساء الاقسام واستمع منهم عن الدور الذي يقومون فيه منذ اندلاع الحرب في الجنوب.
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