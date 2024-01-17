الأبيض: وزارة الصحة تقوم بواجبها في تغطية الجرحى في الجنوب

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وجرى البحث حول احتياجات المستشفيات وما تقوم به الهيئات الطبية لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية، وأكد الابيض أن "الوزارة تقوم بواجبها في تغطية الجرحى الذين يعالجون في المستشفيات"، مشيرا الى "اننا نعمل على تغطية الاستشفاء للنازحين".وفي رد على سؤال قال دبوق: "نأمل من الوزير ايلاء موضوع الاستشفاء والطبابة للنازحين لأن المعاناة في هذا الشأن كبيرة جدا" .بعدها جرى نقاش مع مدراء المستشفيات حول تطبيق خطة الطوارىء التي وضعتها الحكومة. كما كانت مداخلات لمدير مستشفى حيرام الدكتور حسن عيديبي ومدير مستشفى جبل عامل الدكتور وائل مروة اللذين شرحا تفاصيل ما تقدمه المستشفيات للنازحين من خدمات صحية وطبية، لينتقل بعدها الابيض والوفد المرافق في جولة على مركز "جمعية الرسالة الإسعاف الصحي" في مدينة صور، حيث استمع من مفوض الدفاع المدني ربيع عيسى لشرح مفصل عن عمليات الاغاثة التي تقوم بها فرق الإسعاف والانقاذ والاطفاء في الجمعية.بدوره، نوه الأبيض بدور المتطوعين "الذين يقفون الى جانب اهلهم ومساندتهم في هذه الظروف التي نمر بها". ثم انتقل الابيض الى مركز الصليب الاحمر اللبناني في صور واستمع الى شرح عن عمل فرق الإسعاف، مختتما جولته في مركز الدفاع المدني اللبناني حيث التقى رؤساء الاقسام واستمع منهم عن الدور الذي يقومون فيه منذ اندلاع الحرب في الجنوب.