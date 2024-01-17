Advertisement

لبنان

الأبيض: وزارة الصحة تقوم بواجبها في تغطية الجرحى في الجنوب

Lebanon 24
17-01-2024 | 13:01
A-
A+
Doc-P-1153735-638411187590404810.png
Doc-P-1153735-638411187590404810.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى وزير الصحة العامة فراس الأبيض، اليوم، في صور، عدداً من مدراء المستشفيات الخاصة والحكومية في محافظة الجنوب، وذلك في مقر "وحدة ادارة الكوارث" في اتحاد بلديات قضاء صور، بحضور رئيس الاتحاد المهندس حسن دبوق ورئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال ومدير وحدة ادارة الكوارث مرتضى مهنا .
Advertisement

وجرى البحث حول احتياجات المستشفيات وما تقوم به الهيئات الطبية لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية، وأكد الابيض أن "الوزارة تقوم بواجبها في تغطية الجرحى الذين يعالجون في المستشفيات"، مشيرا  الى "اننا نعمل على تغطية الاستشفاء للنازحين".

وفي رد على سؤال قال دبوق: "نأمل من الوزير ايلاء موضوع الاستشفاء والطبابة للنازحين لأن المعاناة في هذا الشأن كبيرة جدا" .

بعدها جرى نقاش مع مدراء المستشفيات حول تطبيق خطة الطوارىء التي وضعتها الحكومة. كما كانت مداخلات لمدير  مستشفى حيرام الدكتور حسن عيديبي ومدير مستشفى جبل عامل الدكتور وائل مروة اللذين شرحا تفاصيل ما تقدمه المستشفيات للنازحين من خدمات صحية وطبية، لينتقل بعدها  الابيض والوفد المرافق في جولة على مركز "جمعية الرسالة الإسعاف الصحي" في مدينة صور، حيث استمع من مفوض الدفاع المدني ربيع عيسى لشرح مفصل عن عمليات الاغاثة التي تقوم بها فرق الإسعاف والانقاذ والاطفاء في الجمعية.

بدوره، نوه الأبيض بدور المتطوعين "الذين يقفون الى جانب اهلهم ومساندتهم في هذه الظروف التي نمر بها". ثم انتقل الابيض الى مركز الصليب الاحمر اللبناني في صور واستمع الى شرح عن عمل فرق الإسعاف، مختتما جولته في مركز الدفاع المدني اللبناني حيث التقى رؤساء الاقسام واستمع منهم عن الدور الذي يقومون فيه منذ اندلاع الحرب في الجنوب. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:21 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:24 | 2024-01-17
16:20 | 2024-01-17
16:03 | 2024-01-17
15:54 | 2024-01-17
15:29 | 2024-01-17
15:00 | 2024-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24