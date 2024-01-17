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لبنان
تصريحٌ رسمي إسرائيلي عن الحرب ضدّ لبنان.. إقرأوا ما جاء فيه!
Lebanon 24
17-01-2024
|
13:49
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أطلق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، تهديداً جديداً باتجاه لبنان، متحدثاً عن إمكانية كبرى لإندلاع حرب ضد الأخير.
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وفي تصريحٍ له خلال تفقده مناورة عسكرية في شمال فلسطين المُحتلة، قال هاليفي: "إحتمال الحرب في الشمال مع لبنان أعلى من ذي قبل. عندما يتعين علينا ذلك، سنتقدم بكل قواتنا".
وتابع: "نعمل لرفع الجاهزية للحرب في لبنان ولدينا الكثير من العبر من الحرب في غزة والعديد منها ملائمة أيضاً للقتال في لبنان وأخرى يجب أن نقوم بملائمتها".
وأكمل: "في لبنان نريد تحقيق هدف واضح يتمثل بإعادة السكان إلى الشمال - كل بلدات الشمال، إلى منازلهم. لا أعرف توقيت الحرب في الشمال لكنني أستطيع أن أقول أن احتمال نشوبها في الأشهر المقبلة أكبر مما كان عليه في الماضي. سنبدأ تلك الحرب مع الكثير من الميزات والثقة الذاتية في النفس".
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