الآن.. الدولار بـ30 ألفاً في هذه الأماكن!

عُلِم أنَّ بعض الشركات بادر إلى تعديل سعر دولار الرواتب التي تُدفع للموظفين بالليرة اللبنانية، وذلك بمعزلٍ عن الجزء الذي يُدفع لهؤلاء بالدولار الأميركي.
وبحسب المعلومات، فإنّ بعض الشركات بدأ باعتماد سعر 30 ألف ليرة للدولار الواحد للجزء المدفوع بالليرة من الراتب، وذلك بعدما كان سعر الدولار سابقاً يناهز الـ15 ألف ليرة إستناداً للدولار المصرفي.
فعلى سبيل المثال، من كان يتقاضى 200 دولاراً على أساس 15 ألف ليرة، فإنه كان يحصل على 3 مليون ليرة. أما بعد التعديل الذي حصل على سعر الدولار، فإن الموظف بات يتقاضى 200 دولار على أساس دولار 30 ألفاً، أي أنه سيحصل على 6 مليون ليرة.