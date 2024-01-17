"عيب عليكم".. وهّاب يتحدّث عن فضيحة في هذا الملفّ

كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "إكس": "قد لا أكون مع توقيف أمل شعبان لسبب وحيد وهو أن الجميع متورط بالفساد ولكن سمعت أن هناك سعي لنقل خالد حمود من موقعه لأنه لم يمسح ملفها. شباب عيب عليكم والله فضيحة".

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