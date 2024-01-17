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لبنان

مولوي بحث ونظيره القطري في التعاون الأمني وسبل تطويره

Lebanon 24
17-01-2024 | 14:56
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التقى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الداخلية القطرية الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني في مركز القيادة الوطني في الدوحة. 
‏وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها.
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وشكر مولوي لشيخ آل ثاني دعم قطر الدائم للبنان في المجالات كافة وبخاصة السياسية والأمنية، مؤكداً أهمية التعاون لما فيه خير البلدين.‏
وقام الوزير مولوي والوفد المرافق بزيارة لمركز قيادة أمن بطولة كأس أمم آسيا، حيث اطلعوا على سير العمل والخطط الأمنية المرسومة، وآلية التنسيق والاتصال بين مختلف الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية الرامية لتحقيق أمن وسلامة المشاركين في البطولة الآسيوية.
 
 
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