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لبنان

مفاجأة جديدة عن نصرالله.. هذا ما قاله تحليلٌ عن ملامح وجهه!

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-01-2024 | 15:00
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نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً يُظهر تحليلاً لملامح وجه أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله خلال خطابٍ له في الآونة الأخيرة.
وقال التقرير إن نصرالله يتمتع بـ"سمعة طيبة" كزعيم صارمٍ لديه الكاريزما، واصفاً إياه بـ"الخطيب الموهوب"، وأضاف: "يتم تصوير نصرالله على أنهُ يتمتع بقوة سياسية كبيرة، ومنذ حرب لبنان الثانية عام 2006، نادراً ما ظهر علناً وهو يعلم أنه هدف لإسرائيل". 
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وأبرزت الصحيفة الإسرائيليّة في تقريرها كلاماً للمتخصصة في تحليل الوجوه تامي الشويلي التي قامت بإبداء نظرتها وتحليلها لملامح وجه نصرالله، مُسلطة الضوء على شخصيته. 
وجاء في التحليل التالي:
1- حواجب نصرالله: مستقيمة ومنخفضة وشكلها يدلّ على نضج الطفولة.. إن نصرالله رأى وعاش أموراً لم يكن من المفترض أن يراها ويختبرها، الأمر الذي منحه قدرات كبيرة
2- العيون: هي صغيرة وتدلّ على أن نصرالله يركز بشكلٍ محدد على هدفٍ مُعين
3- الجفون: منخفضة وتدل على شخصٍ محلل
4- الهبوط في جانبي العينين إلى الأسفل: يدل على الشخص الناقد الذي ينظرُ إلى كل موقف ويقدم إنتقاداً له بل وينتقد نفسه أيضاً. كذلك، فإن نصرالله يتجه دايماً لتحسين نفسه والوصول إلى أداءٍ أفضل وأعلى
5- المنطقة على جانبي العينين واسعة: تشيرُ إلى ثقة نصرالله بالمشاريع والمهام التي يتولى مسؤوليتها
6- الشفة العلوية السميكة: تدل على قدرة لفظية عالية
7- الشفة السفلية الرقيقة: تدل على أن نصرالله هو شخصٌ لا يُعطي بل يُفضل الأخذ
8- الخدين: تشير الخطوط الموجودة عليهما إلى الأشخاص الذين يقولون لا على أمرٍ ما في البداية لكنهم قد يغيرون رأيهم في ما بعد ويقولون نعم
9- الأنف المائل إلى الأسفل: يدلّ على أن نصرالله لا يثق بالناس وهو في مكان يحتاج فيه إلى إعالة نفسه
10- فتحات الأنف الواسعة: تشير إلى أن نصرالله هو شخصٌ لا يأخذ التعليمات من أحد، ويمكنه التشاور مع 500 شخصٍ لكنه في النهاية سيفعل ما يقرره
11- اللحية: يمكن أن تدل اللحية الدائمة على كثرة الإختباء
وختمت الشويلي كلامها بالقول إنّه من الصعب التقرب من نصرالله، لكن بمجرد أن يتمكن عدد قليل من الأشخاص من الإقتراب منه، يصبح مندمجاً معهم.
 
 
 
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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