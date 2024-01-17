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لبنان

هاجمَ زوجته في مدينة لبنانية.. حادثة مروعة وسط الطريق!

Lebanon 24
17-01-2024 | 15:29
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أقدم المدعو "ع.ك." على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه زوجته "م.ع." في محلة ساحة النجمة - طرابلس.

وبحسب مندوبة "لبنان24"، فإنّ الحادثة لم تُسفر عن إصابة الزوجة، في حين عُلم أن مطلق النار فرّ إلى جهة مجهولة. 
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إطلاق نار

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