هاجمَ زوجته في مدينة لبنانية.. حادثة مروعة وسط الطريق!

أقدم المدعو "ع.ك." على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه زوجته "م.ع." في محلة ساحة النجمة - طرابلس.



وبحسب مندوبة "لبنان24"، فإنّ الحادثة لم تُسفر عن إصابة الزوجة، في حين عُلم أن مطلق النار فرّ إلى جهة مجهولة.

Advertisement وبحسب مندوبة "لبنان24"، فإنّ الحادثة لم تُسفر عن إصابة الزوجة، في حين عُلم أن مطلق النار فرّ إلى جهة مجهولة.