ماذا سيفعل بري قريباً؟

نقلت قناة "الجديد" عن مصادر مُطلعة على أجواء قصر الرئاسة الثانية في عين التينة قولها إنَّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أرسلَ سابقاً إشاراتٍ عديدة إلى الموفدين الدوليين مفادها أنّ عين التينة مُستعدة لإستقبال المبادرات الدولية، وستلاقيها بحركة رئاسيّة داخلية يحضر لها بري من موقعه.

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بدورها، قالت مصادر دبلوماسية غربية لـ"الجديد" إن "عين التينة ستكون في الأيام المُقبلة مفتاح الحلّ الرئاسي من منطلق الدور الطبيعي للرئاسة الثانية".

كذلك، ذكرت القناة أن زُوار عين التينة نقلوا عن بري قوله إنه "مُتحمس لإجراء الإنتخابات الرئاسية، كما أنه مُستعد للتعاون مع أي حراكٍ دولي بمعزل عن العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان".