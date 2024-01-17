موقف حاسم من مفتي الجمهورية

نقل زوار دار الإفتاء عن مُفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان قوله إنه يجدد دعوته لإنجاز الإستحقاق الرئاسي بعيداً عن ربطه بالعدوان على غزة.



Advertisement وأكد دريان، بحسب ما نقل زواره عنه، إنّ "البلاد بحاجة إلى رئيسٍ لا يكونُ نتاجاً لأيّ تجاذبات سياسيّة".

وأكد دريان، بحسب ما نقل زواره عنه، إنّ "البلاد بحاجة إلى رئيسٍ لا يكونُ نتاجاً لأيّ تجاذبات سياسيّة".