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لبنان

موقف حاسم من مفتي الجمهورية

Lebanon 24
17-01-2024 | 16:45
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نقل زوار دار الإفتاء عن مُفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان قوله إنه يجدد دعوته لإنجاز الإستحقاق الرئاسي بعيداً عن ربطه بالعدوان على غزة.

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وأكد دريان، بحسب ما نقل زواره عنه، إنّ "البلاد بحاجة إلى رئيسٍ لا يكونُ نتاجاً لأيّ تجاذبات سياسيّة". 

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المفتي دريان

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