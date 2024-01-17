رقم يكشف ما صرفهُ اللبنانيون على السوريين "كهربائياً".. التكلفة باهظة!

بثّت قناة الـ"MTV"، اليوم الأربعاء، تقريراً جديداً تطرقت فيه إلى العدادات الكهربائية التي وُضعت على الطرقات العامة والأعمدة لتغذية المخيمات السورية بالكهرباء.

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وذكر التقرير أنّ مسألة العدادات ارتدّت سلباً على المزارعين الذين تتواجد خيم النازحين في نطاق أراضيهم، إذ بات عليهم دفع فواتير إستهلاك الكهرباء الباهظة نيابة عن السوريين أنفسهم.