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لبنان
إجراءات حاسمة
Lebanon 24
17-01-2024
|
17:08
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اتخذت "حركات جهادية" معروفة اجراءات حاسمة لدرء المخاطر الأمنية، بعد حوادث الاغتيال الاخيرة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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