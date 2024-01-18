اشكال واطلاق نار في القبة.. هذا ما جرى

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تطور اشكال فردي في منطقة القبة - شارع البشير بين كل من المدعو "م.م" و شقيقه "م.م" من جهة و "ع.ط" من جهة اخرى، الى اطلاق النار من قبل الطرف الاول دون وقوع اصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور، فور مطلقو النار الى جهة مجهولة وأشارت المعلومات الأولية الى ان الاشكال ناتج عن خلافات مادية.