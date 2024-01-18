المشهد جنوبًا: سلسلة غارات اسرائيلية وقصف فوسفوري كثيف



Advertisement نفذت مسيّرة اسرائيلية صباح اليوم عدوانا جويا، حيث شنت سلسلة غارات مستهدفة المنطقة المحيطة بسوق الخان وطريق كوكبا الى الغرب من حاصبيا بصواريخ موجهة، اصابت احداها حديقة منزل المواطن ملحم قلعاني وسط بلدة كوكبا من دون ورود معلومات عن وقوع اصابات بشرية، وتزامن ذلك مع سقوط قذيفتين عند اطراف كوكبا مصدرهما مرابض العدو الاسرائيلي داخل الاراضي الفلسطينية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

واستهدف العدو الاسرائيلي الاطراف الشرقية لبلدة ميس الجبل بالقصف الفوسفوري الكثيف لسحب آلياته من المكان، كما تعرضت قرابة الثامنة والنصف من صباح اليوم، أطراف بلدة يارين لقصف مدفعي معادٍ.

وسقطت قذيفة اسرائيلية بين المنازل في بلدة حولا مفرق حي المرج، ونفذ الطيران الحربي غارة على بلدة العديسة و3 غارات جوية استهدفت اطراف العديسة وتلة العويضة في اطراف الطيبة.



ومشطت القوات الاسرائيلية فجر اليوم الى ما بعيد الساعة السابعة صباحا بنيران رشاشاتها المتوسطة الاحياء السكنية لبلدة كفركلا، فيما كانت مدفعية الاحتلال طوال ما بعد منتصف الليلة الماضية حتى ساعات الفجر تقصف بشكل متقطع منطقة الحمامص واطراف حي المسلخ في بلدة الخيام.

واستهدف الجيش الاسرائيلي وادي الجمل بين بلدتي ميس الجبل وحولا بالقصف المدفعي.

وأطلق العدو الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة من مواقعه قبالة بلدة عيتا الشعب على الاحراج المجاورة للبلدة، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

كما استمر تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي طوال الليل حتى الصباح، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف نهر الليطاني، بالتزامن مع اطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

وكان العدو صعّد مساء امس من اعتداءاته حيث اغار الطيران على أطراف بلدة القليلة، ما ادى الى استشهاد مقاوم من حركة "حماس" وجرح اخرين بناء على بيان رسمي، ترافق ذلك مع قصف مدفعي على قرى في القطاعين الغربي والاوسط وعلى جبل اللبونة وجبل العلام.