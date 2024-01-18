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لبنان

للمرة الأولى... اسرائيل تستهدف هذه المنطقة جنوب لبنان

Lebanon 24
18-01-2024 | 01:27
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نفذت مسيّرة اسرائيلية صباح اليوم عدوانا جويا، حيث شنت سلسلة غارات مستهدفة المنطقة المحيطة بسوق الخان وطريق كوكبا الى الغرب من حاصبيا بصواريخ  موجهة، اصابت احداها حديقة منزل المواطن ملحم قلعاني وسط بلدة كوكبا من دون ورود معلومات عن وقوع اصابات بشرية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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كما قصف مرابض الجيش الاسرائيلي بقذيفتين اطراف كوكبا في اعتداء هو الول من نوعه على هذه المنطقة منذ بدء المواجهات جنوب لبنان.
 
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