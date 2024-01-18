Advertisement

لبنان

احتمال اندلاع حرب مع حزب الله بالأشهر المقبلة يتزايد.. ما قاله الجيش الاسرائيلي خطير

Lebanon 24
18-01-2024 | 02:28
A-
A+
Doc-P-1153930-638411674137004857.jpeg
Doc-P-1153930-638411674137004857.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن خوض بلاده حربا مع حزب الله في لبنان أصبح "احتمالا متزايدا"، وذلك عقب ساعات من قيام مسلحي حركة حماس بإطلاق وابل من الصواريخ على بلدة شمالي إسرائيل.
Advertisement

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن هاليفي قوله، إن الجيش الإسرائيلي لديه "هدف واضح للغاية فيما يتعلق بلبنان، وهو إعادة السكان" الإسرائيليين إلى بلداتهم ومدنهم شمالي البلاد، بعد أن نزحوا منها بسبب القصف المتبادل مع حزب الله. 

وتابع: "لا أعرف متى ستبدأ الحرب في الشمال.. لكن يمكنني أن أخبركم أن احتمال حدوث ذلك في الأشهر المقبلة أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي".
ونوه إلى أن إسرائيل "ستطبق الدروس التي تعلمتها من القتال في قطاع غزة"، إذا شرعت في حملة لإبعاد مقاتلي حزب الله وغيرها من الميليشيات التي تهدد أمن بلاده عن الحدود مع لبنان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:47 | 2024-01-18
03:35 | 2024-01-18
03:33 | 2024-01-18
03:14 | 2024-01-18
03:05 | 2024-01-18
03:00 | 2024-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24