18
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
احتمال اندلاع حرب مع حزب الله بالأشهر المقبلة يتزايد.. ما قاله الجيش الاسرائيلي خطير
Lebanon 24
18-01-2024
|
02:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن خوض بلاده حربا مع حزب الله في لبنان أصبح "احتمالا متزايدا"، وذلك عقب ساعات من قيام مسلحي حركة حماس بإطلاق وابل من الصواريخ على بلدة شمالي إسرائيل.
Advertisement
ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن هاليفي قوله، إن الجيش الإسرائيلي لديه "هدف واضح للغاية فيما يتعلق بلبنان، وهو إعادة السكان" الإسرائيليين إلى بلداتهم ومدنهم شمالي البلاد، بعد أن نزحوا منها بسبب القصف المتبادل مع حزب الله.
وتابع: "لا أعرف متى ستبدأ الحرب في الشمال.. لكن يمكنني أن أخبركم أن احتمال حدوث ذلك في الأشهر المقبلة أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي".
ونوه إلى أن إسرائيل "ستطبق الدروس التي تعلمتها من القتال في قطاع غزة"، إذا شرعت في حملة لإبعاد مقاتلي حزب الله وغيرها من الميليشيات التي تهدد أمن بلاده عن الحدود مع لبنان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الآن.. الدولار بـ30 ألفاً في هذه الأماكن!
Lebanon 24
الآن.. الدولار بـ30 ألفاً في هذه الأماكن!
14:19 | 2024-01-17
17/01/2024 02:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. مذيعة الـ LBCI ووصيفة ملكة جمال لبنان تحتفل بعيدها بأجواء فخمة (صور)
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. مذيعة الـ LBCI ووصيفة ملكة جمال لبنان تحتفل بعيدها بأجواء فخمة (صور)
04:28 | 2024-01-17
17/01/2024 04:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الكاميرا فضحت النائبة... ما فعلته داخل متجر مشهور غير مقبول إليكم هذا الفيديو!
Lebanon 24
الكاميرا فضحت النائبة... ما فعلته داخل متجر مشهور غير مقبول إليكم هذا الفيديو!
07:15 | 2024-01-17
17/01/2024 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن نصرالله.. هذا ما قاله تحليلٌ عن ملامح وجهه!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن نصرالله.. هذا ما قاله تحليلٌ عن ملامح وجهه!
15:00 | 2024-01-17
17/01/2024 03:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"صاروخ خطير" يُطلقه "حزب الله".. ما هو وماذا قالت عنه إسرائيل؟
Lebanon 24
"صاروخ خطير" يُطلقه "حزب الله".. ما هو وماذا قالت عنه إسرائيل؟
14:00 | 2024-01-17
17/01/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:47 | 2024-01-18
سرقوه بدير عمار.. وهذا ما جرى معهم عند مدخل البلدة
03:35 | 2024-01-18
اقتراح أميركي جديد في ما يتعلق بجنوب لبنان... "حزب الله" يرفض دعوات التهدئة ولا يغلق الباب
03:33 | 2024-01-18
المشهد جنوبًا: سلسلة غارات اسرائيلية وقصف فوسفوري كثيف
03:14 | 2024-01-18
ينشطان بسرقة السيّارات من مدينة صيدا.. وهكذا تم إلقاء القبض عليهما
03:05 | 2024-01-18
أول عاصفة ثلجية ستضرب لبنان هذا الموسم.. هذا ما ينتظرنا بعد 25 كانون الثاني
03:00 | 2024-01-18
3 رسائل إسرائيلية جديدة للبنان.. ماذا كشف فحواها عن الحرب؟
فيديو
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
18/01/2024 10:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
18/01/2024 10:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
18/01/2024 10:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24