أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال طرابلس - التبانة

أعلنت "أوجيرو" على منصة "إكس" أن "عطلا طرأ على سنترال طرابلس - التبانة بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة، تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".

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