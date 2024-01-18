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لبنان

أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال طرابلس - التبانة

Lebanon 24
18-01-2024 | 02:50
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أعلنت "أوجيرو" على منصة "إكس" أن "عطلا طرأ على سنترال طرابلس - التبانة بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في  المنطقة المذكورة، تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".
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أوجيرو:

الخدمة

سنترال

طرابلس

التبانة

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