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لبنان

الحرارة تتخطّى معدّلاتها... وطبقات خفيفة من الغبار!

Lebanon 24
18-01-2024 | 02:52
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، مع احتمال تساقط رذاذ في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية. وجاء في النشرة الآتي:
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الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها لهذا الشهر.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و17 درجة، وفي زحلة بين 3 و13 درجة.
تنفي مصلحة الأرصاد الجوية ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث عاصفة ثلجية شديدة في 20 الحالي و21 منه، وتدعو المواطنين الى اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
الطقس المتوقع في لبنان:
 
 
الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب عبى المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، واحتمال امطار خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية والمسائية شمالا.
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، مع احتمال تساقط رذاذ في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية.
السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على المرتفعات وفي الداخل.
 
الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة وارتفاع اضافي وملحوظ في درجات الحرارة بخاصة على الساحل، مع انخفاض في نسبة الرطوبة واحتمال طبقات خفيفة من الغبار.
-الحرارة على الساحل من 13 الى 20 درجة، فوق الجبال من 7 الى 14 درجة، في الداخل من 4 الى 15 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.
-الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا على الجبال بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%.
 
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.
-الضغط الجوي: 768 ملم زئبق.
 
ساعة شروق الشمس: 6,42.
 
-ساعة غروب الشمس: 16,54.
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