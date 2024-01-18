أول عاصفة ثلجية ستضرب لبنان هذا الموسم.. هذا ما ينتظرنا بعد 25 كانون الثاني

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أفادت صفحة الأرصاد الجوية في لبنان عبر "فيسبوك" ان مرتفعا جويا سوف يؤثر على المغرب العربي وغرب اوروبا بعد 23 كانون الثاني، مشيرة إلى ان هذا الأمر يدعم حصول نزول قطبي قارس البرودة على جنوب شرق اوروبا وتركيا ولبنان ما بين 25 و 31 كانون الثاني، فهل نحن أمام أول عاصفة ثلجية لهذا العام؟وكانت مصلحة الأرصاد الجوية نفت ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث عاصفة ثلجية شديدة خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى انه من المتوقع تأثير منخفض جوي اعتيادي مصحوب بكتل هوائية باردة مصدره البحر الأسود اعتبارا من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل يؤدي الى هطول أمطار غزيرة أحيانا وثلوج على ارتفاع 1000 متر.