سرقوه بدير عمار.. وهذا ما جرى معهم عند مدخل البلدة

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تعرض شخص على متن دراجة نارية لعملية سلب بقوة السلاح من قبل مسلحين حيث اعترضوا طريقة أثناء تواجده داخل بلدة ديرعمّار – المنية ليتم سرقة دراجته النارية، و فرّوا هاربين إلى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".و لاحقاً تم إلقاء القبض على شخص منهم عند نقطة حاجز ديرعمار ليتم تسليمه إلى الجهات المختّصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه و العمل جاري على تعقب باقي الأفراد .