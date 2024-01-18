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لبنان

سرقوه بدير عمار.. وهذا ما جرى معهم عند مدخل البلدة

Lebanon 24
18-01-2024 | 03:47
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تعرض شخص على متن دراجة نارية لعملية سلب بقوة السلاح من قبل مسلحين حيث اعترضوا طريقة أثناء تواجده داخل بلدة ديرعمّار – المنية ليتم سرقة دراجته النارية، و فرّوا هاربين إلى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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و لاحقاً تم إلقاء القبض على شخص منهم عند نقطة حاجز ديرعمار ليتم تسليمه إلى الجهات المختّصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه و العمل جاري على تعقب باقي الأفراد .
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