مدرسة تتعرض للسرقة.. اليكم التفاصيل

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تعرضت صباح اليوم مدرسة المنارة الابتدائية التابعة لوكالة الأونروا في مخيم نهر البارد لعملية سرقة قام بها مجهولون، حيث افادت المصادر بأن “المجهولين تمكنوا من اقتحام المدرسة بواسطة الكسر والخلع، وعمدوا الى سرقة ما في داخلها، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد أغلقت المدرسة اليوم أبوابها وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقاتها.