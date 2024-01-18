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لبنان

الحجار: مؤتمر صحافي غدا حول البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً

Lebanon 24
18-01-2024 | 04:25
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اعلن وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار عبر منصة "اكس" انه سيعقد غداً عند الساعة 11 صباحاً مؤتمراً صحافياً حول حيثيّات خفض التمويل المخصّص للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً وتأثيره على عدد المستفيدين ، بالإضافة إلى التطوّرات المتعلّقة ببرنامج أمان".
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