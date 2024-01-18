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لبنان

عراقي قُتل في سوريا وأُحضر إلى لبنان... وهذا ما عُثر عليه في جيبه

Lebanon 24
18-01-2024 | 06:35
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أقدم مسلحون مجهولون على اطلاق النار على العراقي "ص. ج" داخل الاراضي السورية على بعد امتار قليلة من الحدود اللبنانية وقد توفي على الفور، بحسب معلومات "لبنان 24".

ونقل القتيل بواسطة الصليب الأحمر اللبناني الى مستشفى البتول في الهرمل وقد عثرت الأجهزة الأمنية في جيبه على مستند من حزب البعث العربي السوري عبارة عن ترخيص تسهيل مرور.
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