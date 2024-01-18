رسالة إلى السائقين من الـ yasa.. اتبعوا هذه الارشادات!

أصدرت الـ yasa توصية بمناسبة حلول فصل الشتاء وازدياد مخاطر الانزلاقات على الطرقات في لبنان.



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واشارت الى انه "يتوجب على السائقين فحص دواليب مركباتهم قبل السير بها والتأكد من تمتعها بالشروط القانونية وبخاصة سماكة الغوما ما يساعد عملية الفرملة ويمنع الانزلاق ويخفف نسبة الحوادث المؤدية احياناً الى الوفاة".



كما تمنت الـ yasa على مراكز المعاينة "التشديد على تمتع السيارات التي تخضع للمعاينة بالمعايير والشروط القانونية لجهة سلامة الدواليب وتمتعها بالشروط المطلوبة". وشددت على السائقين وأصحاب المركبات الآلية على مختلف انواعها وأحجامها بضرورة التقيد بأحكام قانون السير خاصة ما يتعلق بالدواليب ومطابقتها المعايير والشروط التي يفرضها القانون.واشارت الى انه "يتوجب على السائقين فحص دواليب مركباتهم قبل السير بها والتأكد من تمتعها بالشروط القانونية وبخاصة سماكة الغوما ما يساعد عملية الفرملة ويمنع الانزلاق ويخفف نسبة الحوادث المؤدية احياناً الى الوفاة".كما تمنت الـ yasa على مراكز المعاينة "التشديد على تمتع السيارات التي تخضع للمعاينة بالمعايير والشروط القانونية لجهة سلامة الدواليب وتمتعها بالشروط المطلوبة".

وطالبت دوريات قوى الامن الداخلي "بالتشدد بمراقبة سلامة دواليب المركبات والآليات وتطبيق القانون ، ما يوفر مزيداً من حوادث الانزلاق التي يذهب ضحيتها سنوياً عشرات المواطنين".

واشارت الى "ظاهرة تسويق وبيع الاطارات المستعملة خاصة من قبل تجار بيع الدواليب، فهي لا تقل خطورة عن الإهمال المرتكب مع كل ما يرتب من مسؤوليات على عاتق من يقدم عليه، مشددة على "ضرورة اضطلاع الاجهزة الرقابية بمسؤولياتها تجاه كبح هذه الظاهرة ومنعها نظراً لخطورتها الجسيمة في المشاركة بزيادة حوادث السير وإيقاع مزيد من الضحايا الأبرياء".



وختمت: "يبقى ان تشير الـyasa إلى ان خير ما يساعد المواطن في التخفيف من حوادث السير القاتلة في ظل الازمة المالية الحاضرة الالتزام بالقانون والقيادة بحكمة لان نسبة غير قليلة من حوادث السير تعود الى الانزلاق لاسباب عديدة ابرزها رداءة الدواليب أو السرعة او توفر مواد كالرمال او المازوت او الزيت على الطرقات، او حتى المياه ، في المحصلة، قيادة رشيدة والتزام بالقانون تبعد عن السائق وعن الآخرين شبح الموت".