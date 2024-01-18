وفدٌ من حزب الله في دارة وهاب.. وهذا ما تم بحثه

استقبل رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب في دارته في الجاهلية، وفداً من" حزب الله" برئاسة الوزير السابق محمود قماطي.



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واكد المجتمعون "استمرار التصدي للعدوان الاميركي -الصهيوني على المنطقة، متوجهين بالتحية الى كل من المقاومين الأبطال في غزة والضفة الغربية وكل فلسطين، والى المجاهدين على الحدود اللبنانية - الفلسطينية وتصديهم البطولي للاعتداءات الاسرائيلية على سيادة لبنان وأمنه واستقراره". وجرى خلال اللقاء، البحث في الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وفق بيان عن أمانة الاعلام في الحزب.واكد المجتمعون "استمرار التصدي للعدوان الاميركي -الصهيوني على المنطقة، متوجهين بالتحية الى كل من المقاومين الأبطال في غزة والضفة الغربية وكل فلسطين، والى المجاهدين على الحدود اللبنانية - الفلسطينية وتصديهم البطولي للاعتداءات الاسرائيلية على سيادة لبنان وأمنه واستقراره".

كما اشاد المجتمعون بـ"شجاعة اليمن دولة وجيشا وشعبا"، مؤكدين "حق الجمهورية الاسلامية في إيران في ضرب أوكار الإرهاب الذي يستهدفها وكذلك حق المقاومة العراقية في محاربة الإرهاب على اراضيها".