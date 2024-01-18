تكسير وسرقة... اعتداء على كنيسة في جل الديب!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين اعتدوا على كنيسة "مار عبدا" في جل الديب وذلك بهدف سرقتها.



وبحسب المعلومات، تمّ كسر بعض الموجودات وفرّ المعتدون الى جهة مجهولة.

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