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لبنان
تكسير وسرقة... اعتداء على كنيسة في جل الديب!
Lebanon 24
18-01-2024
|
07:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين اعتدوا على كنيسة "مار عبدا" في جل الديب وذلك بهدف سرقتها.
وبحسب المعلومات، تمّ كسر بعض الموجودات وفرّ المعتدون الى جهة مجهولة.
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