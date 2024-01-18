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لبنان

تكسير وسرقة... اعتداء على كنيسة في جل الديب!

Lebanon 24
18-01-2024 | 07:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين اعتدوا على كنيسة "مار عبدا" في جل الديب وذلك بهدف سرقتها.

وبحسب المعلومات، تمّ كسر بعض الموجودات وفرّ المعتدون الى جهة مجهولة.
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كنيسة

مار عبدا

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