فضلات جرذان وفئران.. إليكم ما عثر عليه في أحد أعرق محال الحلويات العربية بطرابلس

كشفت الهندسة الصحية في بلدية طرابلس على احد اعرق محل بيع حلويات عربية في منطقة الزاهرية - طرابلس.



وقد تبين بحسب مندوبة "لبنان 24" ان قسم التوضيب والتصنيع والخبز غير مستوفي للشروط الصحية، حيث تواجد كمية كبيرة من فضلات الجرذان والفئران داخل المواد الغذائية كالطحين والسكر وغيرها.

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