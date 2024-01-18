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لبنان

فضلات جرذان وفئران.. إليكم ما عثر عليه في أحد أعرق محال الحلويات العربية بطرابلس

Lebanon 24
18-01-2024 | 07:46
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كشفت الهندسة الصحية في بلدية طرابلس على احد اعرق محل بيع حلويات عربية في منطقة الزاهرية - طرابلس.

وقد تبين بحسب مندوبة "لبنان 24" ان قسم التوضيب والتصنيع والخبز غير مستوفي للشروط الصحية، حيث تواجد كمية كبيرة من فضلات الجرذان والفئران داخل المواد الغذائية كالطحين والسكر وغيرها.
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