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لبنان

مدير المخابرات القبرصي في عين التينة.. وهذا ما ناقشه بري بخصوص لبنان

Lebanon 24
18-01-2024 | 07:52
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بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري آخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان مع ومدير جهاز المخابرات القبرصي Tasos Tzionis تاسوس تزيونيس، خلال استقباله اليوم والوفد المرافق له في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
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كما عرض الجانبان الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر التطورات والمستجدات الميدانية مع مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان إضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان وقبرص .
 
وفي السياق، استقبل بري قائد الجيش العماد جوزاف عون مع وفد من العائلة شكره على تعزيته بوفاة والدته، كما بحث بري مع عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور الأوضاع العامة والشؤون التشريعية.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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