القضاء حسم قراره.. إخلاء سبيل أمل شعبان

صادقت الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين جوزيف بو سليمان ومحمد شهاب منتدباً وبالإجماع على قرار تخلية سبيل أمنية سر لجنة المعادلات في وزارة التربية أمل شعبان.

Advertisement

ووَردَ في حيثيات القرار، أنه بعد الاطلاع على الاستئناف المقدم بتاريخ 16/1/2024 من النيابة العامة المالية طعناً في القرار الصادر بذات التاريخ عن قاضي التحقيق في بيروت والذي انتهى الى تخلية سبيل المدعى عليها أمل شعبان لقاء كفالة مالية قدرها 100 مليون ليرة لبنانية ذات شقين متساويين، والذي تطلب بموجبه قبول الاستئناف شكلاً وأساساً وفسخ القرار المستأنف، وَردَ طلب تخلية سبيل المدعى عليها المقدم بتاريخ 16/1/2024، والذي وردَ فيه عرضاً لعدد من التناقضات التي شابت التحقيقات وأقوال المدعى عليهم.

وبناءً عليه، قررت الهيئة قبول الاستئناف شكلاً وفي الأساس، تصديق القرار المستأنف الذي انتهى الى تخلية سبيل المدعى عليها لقاء كفالة مالية ذات شقين وإبلاغ مَن يلزم وإعادة الملف الى مرجعه.