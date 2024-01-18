Advertisement

لبنان

توقيف الرّأس المُدبّر لعصابة تهرّب أشخاصاً عبر قوارب الموت.. وهذا ما عُثر بحوزته! (صورة)

Lebanon 24
18-01-2024 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1154040-638411871969667418.jpg
Doc-P-1154040-638411871969667418.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

" في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية، والتي اتخذت من الشواطئ اللبنانية نقطة انطلاق لها بواسطة قوارب غير آمنة، غالبًا ما تعرّض حياة المهاجرين لخطر الغرق والموت.  ضمن هذا السياق، توافرت معلومات لمفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية حول عصابة ينشط أفرادها من الجنسيتين اللبنانية والسورية بعمليات تهريب أشخاص بين لبنان وسوريا وإلى أوروبا عبر البحر بواسطة قوارب الموت، وأن الرّأس المُدبّر لتلك العمليات، يدعى:- ع. ح. (مواليد عام 2000، سوري)
Advertisement
 نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها هذه المفرزة، توصلت إلى تحديد مكان تواجده.
 بناء عليه، قامت قوة بمداهمة منزله وتوقيفه في محلة المرج - البقاع الأوسط، وبتفتيشه عثر على جوازات سفر وهويات وإقامات ومستندات شخصية مختلفة لأشخاص سوريين.
 بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تأليف عصابة تهريب أشخاص من الجنسية السورية وذلك من سوريا إلى لبنان ومنه إلى أوروبا عبر البحر بواسطة قوارب، مقابل مبلغ /3500/ دولار أميركي عن كل شخص، وأن الأوراق التي ضبطت في منزله عائدة لأشخاص سوريين قام بتهريبهم بالاشتراك مع آخرين، تم تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحقهم.   أودع الموقوف مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على إشارته".
 
Image preview
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2024-01-18
05:00 | 2024-01-18
08:34 | 2024-01-18
08:32 | 2024-01-18
08:30 | 2024-01-18
08:15 | 2024-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24